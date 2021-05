Giro : Voilà l'étape reine ! 5.500m de dénivelé pour cette 16ème étape (LIVE commenté à 10h00)

Voici, selon le directeur de course Mauro Vegni, l’étape reine de ce Giro 2021. Les Dolomites et quatre grands cols au menu, dont le Passo Pordoi, la Cima Coppi de cette édition (point le plus haut avec ses 2.239 mètres d’altitude).

Le Passo Giau sera la dernière difficulté (près de 10% de moyenne pendant 10 km) avant un final en descente vers la station de Cortina d’Ampezzo. 5.500 mètres de dénivelé, ça va piquer dans les 'gambe' !