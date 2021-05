Giro : Victor Campenaerts exulte après sa victoire "Nous voulons changer des vies en faisant du vélo"

"C'est une belle journée. Nous n'avons pas les coureurs pour les étapes de montagne et les prochains jours sont extrêmement durs. Nous voulions tout miser aujourd'hui et nous avons tout donné dès le premier kilomètre."

Avec trois victoires au compteur dans ce Giro, l'équipe sud-africaine marqué les esprits depuis le départ de la course italienne : "Nous nous sommes battus pour survivre en équipe en 2020 et nous avons réussi. Nous recherchons à nouveau un sponsor majeur, mais nous faisons une déclaration avec toutes ces victoires. Nous courons toujours pour un objectif plus élevé (l'avenir du vélo africain), mais nous voulons rester en vie et nous voulons changer des vies en faisant du vélo."

Pour conclure, le coureur a laissé exprimer sa joie : "Nous attendions vraiment ce jour avec impatience. J'ai annoncé que nous devions saisir cette opportunité."