Giro : Victoire de Caleb Ewan au sprint, abandon de Landa, De Marchi toujours en rose et Vervaeke 2e du général

Caleb Ewan (Lotto-Soudal) s’est imposé dans un sprint massif lors de la cinquième étape du Tour d’Italie. Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka-ASSOS) est deuxième et Elia Viviani (Cofidis, solutions crédits) complète le podium. Alessandro De Marchi (Israël Start-Up Nation) reste leader et Mikel Landa (Bahrain-Victorious) a abandonné suite à une chute en fin d’étape.

Les coureurs retrouvaient une étape complètement plate de 177 kilomètres entre Modena et Cattolica, favorable aux sprinteurs. L’échappée matinale, composée de deux récidivistes sur ce Giro avec Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec) et Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizane), reprise à 105 kilomètres, ne peut résister au retour du peloton. A 69 kilomètres de l’arrivée, deux autres coureurs, Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) et Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizane) tentent leur chance, mais les équipiers des sprinteurs contrôlent derrière, ne les laissant pas prendre trop d’avance. Alexis Gougeard (AG2R Citroën Team) rejoint le duo de tête à 21 kilomètres de l’arrivée. Ils sont repris à moins de cinq kilomètres de la ligne. A quatre kilomètres de l’arrivée, Mikel Landa, mais aussi le deuxième du général Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) sont pris dans une chute. L’Espagnol, 14e du général, abandonne. L’arrivée se joue finalement dans un sprint massif où Caleb Ewan se montre le plus costaud.

Le Belge Tim Merlier (Alpecin-Fenix), victime d'un saut de chaîne, n'a pu jouer la victoire comme lors du premier sprint massif dimanche.

Au classement général, suite à la chute de Dombrowski, les trois leaders ne sont plus les mêmes. Alessandro De Marchi reste maillot rose, mais le Belge Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) passe deuxième devant Nelson Oliveira (Movistar Team). Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) remonte à la 7e place au général.