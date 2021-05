"Ed ecco il mostro !", et voici le monstre ! La 14ème étape propose aux coureurs d’affronter le terrible Monte Zoncolan, situé au nord d’Udine, tout en haut et à droite de la botte. Un col pour pur grimpeur, considéré comme l'un des plus difficiles, avec son passage à 27% !

Le Zoncolan c’est 13 km de montée. Une première partie en épingles et une pente aux alentours de 7-8%. Les trois derniers kilomètres sont terribles avec une route très étroite et des rampes qui atteignent les 20% (13% de moyenne). Le dernier kilomètre est à 18%, avec des passages supérieurs à 25% et un maximum de 27% dans les épingles.

Le dernier passage du Giro sur le Zoncolan remonte à 2018. Chris Froome s’était imposé. En grandes difficulté jusque-là, le Kényan Blanc avait vécu une véritable renaissance sur les pentes du 'mostro' !

La montée de cette année se fera via un autre versant (Sutrio). Ce côté a été visité une seule fois, en 2003, quand Gilberto Simoni avait devancé Marco Pantani.