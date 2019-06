Cinq ascensions, 80 km de montée et très peu de plaine. La 20e étape du Tour d'Italie est la dernière occasion pour les grimpeurs de ce Giro de bousculer la hiérarchie du général. L'Equatorien Richard Carapaz réussira-t-il a défendre son maillot rose de leader des attaques de ses deux rivaux les plus proches, Vincenzo Nibali et Primoz Roglic ? Suivez l'évolution de cette étape qui se promet d'être très animée en direct commenté dès 11h.

Après 9 kilomètres, la Cima Campo et ses 20 km à 5,8% de moyenne se dressent déjà devant le peloton. Place ensuite, après la descente, au Passo Manghen. Cette terrible ascension de 21,7 km à 7,4% portera les coureurs au-delà des 2000m et sera sans doute décisive pour l’issue de la course. Seul hic, son sommet est situé à 120 km de l’arrivée. Un peu loin si l'on considère que le long faux plat suivant ne favorise pas une attaque en solitaire.

Les 20km à 4,6% du Passo Rolle ne semblent pas assez durs pour faire la différence mais resteront tout de même dans les jambes. Les survivants à cet exigeant triptyque devront alors s’expliquer lors des deux dernières ascensions rassemblées dans les 20 derniers kilomètres. C’est donc dans le Croce d’Aune (11,2km à 5,3%) - roulant au pied et pentu au sommet - et sur le Monte Avena (6,4 km à 7,7%) que la course se décidera avec des écarts qui pourraient se compter en minutes.