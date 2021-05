Giro : Taco van der Hoorn résiste au peloton et gagne la 3ème étape

Taco van der Hoorn (P-B, Intermarché-Wanty-Gobert) a remporté la 3ème étape du Giro à Canale. Il devance de quelques secondes Davide Cimolai (ITA, Israël Start-Up Nation) et Peter Sagan (SVK, BORA-hansgrohe). Filippo Ganna (ITA, INEOS Grenadiers) est toujours leader du classement général et garde donc sa tunique rose. Remco Evenepoel (BEL, Deceuninck-Quick Step) termine au sein du peloton et gagne encore une place au général puisqu’il est maintenant 3ème.

Le départ de cette 3ème étape a été donné sous la pluie, à Biella. Une échappée de huit hommes, sans coureur belge, s’est isolée en tête : Taco van der Hoorn (P-B, Intermarché-Wanty-Gobert), le maillot bleu de meilleur grimpeur de Vincenzo Albaneze (ITA, EOLO-Kometa), Alexis Gougeard (FRA, AG2R Citroën Team), Samuele Zoccarato (ITA, Bardiani-CSF-Faizanè), Simon Pellaud (SUI, Androni Giocattoli-Sidermec), Samuele Rivi (ITA, EOLO-Kometa), Lars van den Berg (P-B, Groupama-FDJ) et Andrii Ponomar (UKR, Androni Giocattoli-Sidermec), le plus jeune coureur de ce Giro avec ses 18 ans et 246 jours. Dans ce classement des coureurs les plus jeunes, Andrii Ponomar devance d’ailleurs Remco Evenepoel (21 ans et 104 jours).

Un bien fou pour l'équipe Intermarché-Wanty-Gobert !

L’équipe BORA-hansgrohe de Peter Sagan (SVK) a pris la poursuite en mains et a imprimé un rythme rapide dans les quelques difficultés du jour. Résultat, quelques purs sprinteurs ont lâché prise comme Caleb Ewan (AUS, Lotto-Soudal), Dylan Groenewegen (P-B, Jumbo-Visma), Giacomo Nizzolo (ITA, Team Qhubeka ASSOS) ou encore Tim Merlier (BEL, Alpecin-Fenix), le vainqueur de la 2ème étape. Simon Pellaud et Taco van der Hoorn étaient les deux coureurs les plus costauds de l’échappée. Mais à moins de 9 km, van der Hoorn tente le coup en solitaire. Après une débauche d’énergie énorme, le Néerlandais résiste et s’impose en solitaire. L’équipe BORA-hansgrohe de Peter Sagan a travaillé toute la journée mais elle n’a reçu aucune aide dans le final et n’est pas parvenue à ramener le peloton sur van der Hoorn. Pour sa première année dans le World Tour, l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert vivait jusqu’ici un début de saison compliqué. Ce succès d’étape de Taco van der Hoorn dans le Tour d’Italie va faire un bien fou. Après la victoire d'un coureur belge sur la 2ème étape avec Tim Merlier, voici la victoire d'une équipe belge. Pour le coureur néerlandais c’est une belle récompense, lui qui avait été très actif dans les échappées durant les classiques printanières.

