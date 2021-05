Giro : Simon Yates s’impose au sommet de l’Alpe di Mera, Bernal limite la casse

Simon Yates s’est imposé en solitaire lors de la 19e étape avec une arrivée à l’Alpe di Mera. Deceuninck Quick-Step aura tenté de placer Almeida dans cette étape. Le Portugais termine finalement 2e à 11 secondes du vainqueur du jour. Egan Bernal fini 3e à 27 secondes.

Cette 19e étape a commencé à un rythme fou. Ce sont 145 coureurs qui s’élancent ce matin avec au programme 176 kilomètres et 3 ascensions dont la dernière montée avec l’Alpe di Mera, nouvelle difficulté sur le Giro.

Si des coureurs ont tenté de s’échapper, il a fallu attendre plus de 40 km pour voir un groupe de six sortir. Warbasse (AG2R Citroen), Pasqualon et Hermans (Intermarché – Wanty – Gobert Matérieux), Venchiarutti (Adroni Giocattoli – Sidermec), Christian (EOLO-Kometa) et Aleotti (Bora-Hansgrohe).

Mais ces six coureurs ne vont jamais vraiment réussir à creuser un gros écart. Car derrière, ça roule. Dès la fin du premier col, Deceuninck Quick-Step décide de mettre les gaz.

A l’approche de la deuxième difficulté, l’écart fond et à l’approche du dernier col, les cinq coureurs échappés (Venchiarutti a lâché prise) ne possèdent qu’une quinzaine de secondes d’avance sur le peloton.

Quick Step est toujours aux avants postes et décide d’emmener dans le dernier col. Petit à petit les échappés sont déposés. Ineos n’est pas en reste et Bernal est bien protégé par ses équipiers.

A 6,8km de l’arrivée, Almeida, le dernier Quick Step, décide de s’échapper. Ineos fait rouler derrière et ne laisse pas le Portugais prendre trop le large. Yates, Vlasov et Caruso et Bennett s’échappent eux aussi, sans que Bernal ne réponde.

Il ne reste plus que deux équipiers au maillot rose et l’écart est en train de se faire. A 5,5 km, Simon Yates tente sa chance dans le groupe des échappés et creuse l’écart qui monte jusqu’à 30 secondes d’avance sur le groupe maillot rose.

Mais petit à petit, Bernal qui n’a plus qu’un équipier, reprend les échappés, hormis Yates. A 2,5km, le dernier équipier de Bernal se relève et laisse au Colombien aller à la poursuite de l’Anglais. L’avance est de 21 secondes et seul Almeida arrive à suivre le maillot rose.

Cet écart est suffisant. Yates s’impose, Almeida est 2e à 11 secondes du vainqueur du jour et Bernal termine 3e à 27 secondes. Au classement général, Bernal compte une avance de 2 : 29 sur Caruso et 2 : 49 sur Yates. Vlasov (6 : 11) et le Britannique Hugh Carthy (7 : 10/Education-First) complètent le top 5.

Ce samedi, une nouvelle étape de montagne, entre Verbania et Valle Spluga/Alpe Motta, attend les coureurs avec une dernière arrivée au sommet. Le Giro se conclut dimanche par un contre-la-montre individuel à Milan.