Giro : Selon Adam Hansen, 16 équipes ont demandé de raccourcir la 19ème étape de vendredi

Seize équipes ont voté pour demander de raccourcir la 19e étape du Tour d’Italie, a affirmé le coureur de Lotto Soudal Adam Hansen sur Twitter, au terme d’une journée chaotique.

"Il y a eu un vote de seize équipes demandant de raccourcir l’étape en raison des transferts très tôt et longs (ce que nous ne savions pas plusieurs mois à l’avance comme tout le monde pense, nous le découvrons seulement le jour précédent)", a écrit Hansen, qui boucle son 29ème Grand Tour, ce qui en fait un leader du peloton. "En raison de la fatigue de cette course qui pèse sur notre système immunitaire, les coureurs ont pensé qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer une étape de 260 km en démarrant sous la pluie, avec une pandémie en cours."

"Bien que le choix de raccourcir l’étape n’avait pas été pris par ces seize équipes, quand je suis arrivé sur la ligne de départ, seuls quatre coureurs étaient là. Le reste se trouvait sous une tente, protégé de la pluie. Ils m’ont appelé et tout le monde sous la tente était favorable à raccourcir l’étape. Moi, Adam Hansen, en tant qu’individu, j’ai parlé au nom de tous les coureurs qui n’étaient pas sur la ligne de départ. Pas Adam Hansen de Lotto Soudal, car mon équipe et d’autres n’ont pu s’exprimer. C’était un choix collectif de tous les coureurs qui n’étaient pas sur la ligne de départ. Tout coureur qui voulait commencer la course pouvait le faire, mais ils ont tous choisi de rester sous la tente une fois l’heure officielle de la course passée. C’était un choix collectif, uni."

"RCS et Mauro Vegni (l’organisateur et le directeur de la course, ndlr) l’ont accepté. Il y a eu une certaine confusion avant. Cependant, à la fin, tout le monde a couru au maximum", a conclu Hansen.

La décision des coureurs a alimenté les débats durant toute la journée. Le directeur de la course Mauro Vegni a indiqué s’être senti pris au piège par le procédé des coureurs et s’est déclaré prêt à entreprendre des actions judiciaires. Les organisateurs ont décidé de remettre les prix de l’étape à une organisation impliquée dans la lutte contre le Covid-19.