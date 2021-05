Giro : Sagan s'impose, Evenepoel gratte 1 seconde : les classements après la 10e étape

Peter Sagan a remporté la 10e étape du 104e Tour d'Italie cycliste lundi entre L'Aquila et Foligno (139 km). Il s'est imposé dans le sprint massif qui a conclu une journée sans difficulté particulière. Le Slovaque de 31 ans a devancé le Colombien Fernando Gaviria (UAE Team emirtaes) et les Italiens Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) et Stefano Oldani (Lotto Soudal). Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) a terminé premier Belge à la 5e place juste devant son équipier Dries De Bondt, 6e.

Leader du classement général depuis sa victoire dimanche au sommet de Campo Felice, Egan Bernal a conservé sa tunique rose. Mais le Colombien a perdu une seconde à l'issue de l'ultime sprint bonification à un peu plus de 17 km de l'arrivée. Johnatan Narvaez, l'équipier de Bernal, a gagné 3 secondes dans ce sprint, Remco Evenepoel 2 et Bernal 1. Le Colombien devance désormais de 14 secondes le leader de Deceuninck-Quick Step et de 22 secondes le Russe Aleksandr Vlasov (Astana).

►►► À lire aussi :

> Notre page GIRO

> De l’effroyable chute jusqu’au Giro : Les 9 derniers mois de Remco Evenepoel en 9 dates clés

> Analyse détaillée du parcours de ce 104ème Giro d’Italia