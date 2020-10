Giro : Sagan s’est retrouvé "en mauvaise position"

Peter Sagan devra encore attendre avant d’ajouter une 114e ligne à son palmarès. En quête de victoire depuis plus d’un an, le Slovaque de BORA-Hansgrohe a pris la 8e place de la 6e étape, remportée par le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) jeudi à Matera.

Les BORA ont imprimé le rythme dans le final de l’étape, mais l’ancien champion du monde n’a pu conclure.

"L’équipe a fait un excellent travail aujourd’hui pour contrôler l’échappée et tout préparer pour le final. Malheureusement, je me suis retrouvé en mauvaise position après le dernier virage. Je n’ai pas pu me placer pour le sprint", a réagi Sagan, qui n’a plus eu l’occasion de lever les bras au ciel depuis la 10 juillet 2019 et sa victoire dans la 5e étape du Tour de France 2019, qu’il a enlevée devant Wout van Aert à Colmar.