Giro : Remco Evenepoel se fait une frayeur, chute dans un virage mais repart heureusement

Remco Evenepoel aura tout vécu lors de la 17e étape du Giro. Lâché par le groupe maillot rose à une cinquantaine de kilomètres, il était parvenu à revenir sur les favoris au prix d'un bel effort individuel dont il a le secret. Malheureusement pour lui, il a ensuite été freiné par une grosse chute collective. Surpris par les coureurs tombés devant lui, il est passé au-dessus du rail de sécurité.

Visiblement touché au poignet et pris en charge par l'équipe médicale, il a finalement pu repartir sans trop de dégâts. Parmi les autres poids lourds du peloton ayant mordu la poussière, on pointera Guilio Ciccone, 6e du général, et Vincenzo Nibali.