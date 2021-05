Giro - Remco Evenepoel heureux dauphin au général : "C'est la situation parfaite pour nous"

Parmi les meilleurs au sommet de l'ascension du San Giacomo d’Ascoli Piceno, Remco Evenepoel a (encore) fait une très belle impression et prouvé que sa chute en Lombardie n'est plus qu'un mauvais lointain souvenir. Et même s'il a raté le maillot rose pour 11 petites secondes, le Belge se montrait heureux et fier après la sixième étape.

"Je suis très content des sensations que j'ai eues aujourd'hui. Pendant l'étape, il faisait très froid donc je souffrais à cause de la température et de la pluie. Mais dans le final, mes coéquipiers m'ont parfaitement épaulé. Au pied de la dernière ascension, on était encore cinq, six ou sept, je ne me rappelle plus très bien. Mais les gars étaient là pour moi ou me rappelaient de manger et de boire.

C'est ce que j'ai fait, l'énergie était encore là dans la dernière ascension, qui n'était pas si difficile mais la température rendait cette montée plus éreintante. La situation est parfaite pour nous, 2e du général. Ce n'était pas notre objectif principal de prendre le maillot rose aujourd'hui. Le plus important c'est que tout le monde soit arrivé à bon port, excepté Pieter Serry, mais heureusement il va bien. On a hâte de reprendre la route demain" a expliqué le prodige belge au micro de son équipe Deceuninck Quick-Step.