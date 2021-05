Giro : Remco Evenepoel et les Belges, l’ovni Attila Valter et Taco Van der Hoorn, les tops de la 1e semaine

Journée de repos oblige, il est temps pour nous de faire le bilan de la 1e semaine d’un Giro particulièrement animé. Quelles ont été les belles surprises ? Qui n’attendait-on pas forcément à pareille fête ? Qui a brillé ? On fait le point sur les tops (évidemment non exhaustifs) de ces 10 premières étapes.

1. Les Belges au sommet, l’araignée Evenepoel tisse sa toile

En tant que Belges, difficile de ne pas mentionner les prestations trois étoiles de nos compatriotes sur les routes transalpines. Si le surprenant Tim Merlier avait donné le ton en remportant brillamment la 2e étape au nez et à la barbe de sprinteurs chevronnés comme Giacomo Nizzolo et Elia Viviani, d’autres Belges lui ont emboîté le pas. On pense évidemment à Louis Vervaecke, épatant 2e du général après 5 étapes, Kobe Goossens, 6e du 8e opus entre Foggia et Guardia Sanframondi, mais bien évidemment aussi à Remco Evenepoel. L’inconnue était totale sur son état de santé après de longs mois de rééducation, mais force est de constater que la pépite belge ne déçoit pas, loin de là même ! 2e du général, à 14 petites secondes du leader Egan Bernal, Remco a de la dynamite dans les mollets et se surprend à titiller les meilleurs en haute montagne. Reste à voir s’il tiendra sur la durée mais au vu du talent et de la volonté de fer du bonhomme, on n’est plus à l’abri de (bonnes) surprises.

Giro, 9e étape : Egan Bernal fait coup double, Remco Evenepoel termine 4e à 10 secondes -... Egan Bernal a remporté la 9e étape de ce Giro 2021 en lâchant tous ses adversaires dans le dernier kilomètre et demi non asphalté avec des passages à 14%. Le Colombien prend le maillot rose d’un courageux Attari Valter qui termine à une cinquantaine de secondes. Remco Evenepoel termine 4e à 10 secondes.

2. Attila, le roi des "Hein ? !"

Alors celui-là, peu de gens l’avaient vu venir. Personne, sauf lui-même sans doute. Quand le gratin des grimpeurs est arrivé au compte-goutte au sommet du San Giacomo d’Ascoli Piceno jeudi dernier, tous les regards étaient évidemment rivés vers Egan Bernal et Remco Evenepoel. Qui allait profiter du off day complet du maillot rose De Marchi pour s’emparer de la précieuse tunique ? Et si les supporters belges, massés devant leur téléviseur, ont cru pendant quelques instants voir Evenepoel en rose, ils ont déchanté quelques secondes plus tard. Parce que dans l’anonymat le plus total, à l’abri des regards et des projecteurs, Attila Valter avait franchi la ligne en 12e position. Pour 11 petites secondes, ce jeune grimpeur hongrois chipait donc la place de leader à Remco Evenepoel. "Je visais ce maillot depuis tellement longtemps" expliquera-t-il par la suite. L’ovni de ce Giro 2021, l’homme qu’on n’attendait pas à pareille fête malgré de vraies qualités intrinsèques, c’est bien lui. Attila, roi des Hein ? !.

3. Taco Van der Hoorn et InterMarché Wanty-Gobert heureux novices

En tête de course toute la journée lors de la 3e étape, Taco Van der Hoorn a déjoué tous les pronostics, fait la malle à ses concurrents d’échappée pour s’adjuger en solitaire une prestigieuse victoire d’étape et offrir à son équipe son tout premier succès de la saison… et dans un Grand Tour. Pour une formation qui vient de passer en World Tour après de longs (et éreintants) mois de pourparlers, c’est évidemment une belle consécration. La joie de toute l’équipe après la victoire du Néerlandais était contagieuse et vraiment plaisante à voir. Et comme l’appétit vient en mangeant, la formation belge veut désormais poursuivre sur cette belle lancée et arracher un 2e succès. C’est ce qu’on lui souhaite évidemment.

4. Plic-Ploc : Sagan et Bora, Mäder et Dobrowski, Ewan king of the sprint

On pointera aussi la belle victoire de Peter Sagan au terme d’un somptueux effort collectif lors de la 10e étape. Une résurrection pour le Slovaque, souvent placé mais rarement gagnant et qui alterne le chaud et le très froid depuis quelques mois. Gino Mäder s’est lui adjugé sa première victoire lors d’un Grand Tour en résistant au retour fracassant des favoris au sommet du San Giacomo d’Ascoli Piceno. Une joie partagée par Joe Dombrovski, lauréat de la 4e étape la veille de ses 30 ans, Caleb Ewan, venu chercher ses deux victoires d’étapes au sprint avant d’abandonner ou le Français Victor Lafay, victorieux d’un 8e opus dédié aux baroudeurs. Difficile également de ne pas évoquer, en une ligne, la superbe première semaine d’Egan Bernal, maillot rose actuel, et qui semble (enfin) avoir oublié ses réticents problèmes de dos. Pour nous offrir un clash de titans avec Remco Evenepoel ?