Giro : Remco Evenepoel estime avoir "limité les dégâts"

Joe Dombrowski s’est imposé ce mardi lors de la quatrième étape du tour d’Italie à Sestola. Il a devancé Alessandro De Marchi, qui prend le maillot de leader et Filippo Fiorelli. Remco Evenepoel estimait "avoir limité les dégâts", à l’issue de la 4e étape. Le jeune coureur a terminé 16e à 1 : 48 du vainqueur du jour.

"C’était une journée assez difficile surtout avec la pluie", a expliqué Evenepoel désormais 8e au général à 1 : 28 du nouveau maillot rose, l’Italien Alessandro De Marchi. "Et pour être honnête, le final était assez dur. J’ai senti que cela fait un moment que je n’en ai pas roulé une comme ça. Surtout sur une courte distance, mais haute en intensité. J’ai fait de mon mieux, mais je ne voulais pas non plus exploser. Je voulais limiter les dégâts et je pense que j’ai réussi. Je perds une dizaine de secondes (11) sur les favoris au classement. Je ne suis pas à plaindre. Mon corps doit se réhabituer à courir sous la pluie et sur de longues distances. Je suis content."