Giro : Remco Evenepoel en reconnaissance sur les Strade Bianche de Toscane

Sur son compte Instagram, Remco a publié une photo de lui où on le voit rouler sur les fameuses routes blanches de Toscane, avec en commentaire cette phrase : La vita è Bella.

Au lendemain de la première journée de repos, la 11ème étape emmènera les coureurs de Perugia à Montalcino. Un moment clé dans ce Giro puisque cette étape est en quelque sorte un mini Strade Bianche. Il y aura 35 km de routes blanches non asphaltées. De quoi annoncer du grand spectacle, mais aussi de grands pièges pour les coureurs. Remco, qui n’a jamais disputé les Strade Bianche, n’a donc pas choisi cette reconnaissance par hasard. Il a au moins pu prendre ses marques sur ce terrain particulier et plutôt hostile pour un coureur cycliste. Ensuite il rejoindra Turin et ses coéquipiers pour régler les derniers préparatifs de ce Tour d’Italie.