Giro : Remco Evenepoel à la dérive, le roi Egan Bernal seul au monde, les classements après la 16e étape

Au terme d'une étape ultra intense, Egan Bernal a (encore un peu plus) assommé la concurrence, s'adjugeant le 16e opus en solitaire devant le reste de la meute. 155 kilomètres qui ont façonné et modifié le classement général, certains "gros" ayant perdu de précieuses minutes. Parmi les battus ce lundi, on pointera Simon Yates, Aleksandr Vlasov et évidemment Remco Evenepoel, très vite lâché et désormais 19e du général.