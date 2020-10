Giro: Qui sera le premier maillot rose? Suivez la 1e étape en direct commenté (LIVE 13h15)

Le Tour d'Italie débute ce samedi avec un contre-la-montre de 15,1 kilomètres entre Monreale et Palerme. Le premier coureur partira à 13h15 et la course sera à suivre en direct commenté sur RTBF.be/sport.

L’étape se déroule entièrement en ville. Depuis Monreale, les coureurs verront la route directement s'élever pour se diriger vers la cathédrale puis ils emprunteront une descente rapide vers le centre de Palerme où est fixée l'arrivée.