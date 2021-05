Giro : Quel prêtre du sprint va dire la messe dans la 5ème étape de Cattolica ? (LIVE commenté à 12h20)

Deuxième parcours favorable aux coureurs véloces. Cette arrivée devrait, en toute logique, accoucher d’un sprint massif. Le peloton tirera une longue ligne droite de 177 km entre Modena et Cattolica, dans la province de Rimini sur la côte Adriatique. Les coureurs passeront par Bologne, Imola et Cesena. Sur leur droite, ils apercevront quelques collines (notamment celles du dernier championnat du monde remporté par Julian Alaphilippe à Imola) mais les organisateurs ont choisi de rester sur un terrain plat.

Un point d’attention tout de même par rapport au mobilier urbain et aux ronds-points qui seront nombreux et donc piégeux dans cette étape. À Cattolica, on devrait donc assister à une messe du sprint mais qui en sera le prêtre ?