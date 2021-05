Giro : Première arrivée au sommet, Remco Evenepoel en rose au bout de cette 4ème étape ? (LIVE commenté à 11h20)

Voilà déjà la première arrivée au sommet, à Sestola. Ce sera donc le premier grand test pour les coureurs qui viseront un classement général comme Egan Bernal (COL, Ineos Grenadiers), Simon Yates (GBR, Team BikeExchange), ou encore Aleksandr Vlasov (RUS, Astana-Premier Tech).

Remco Evenepoel (BEL, Deceuninck-Quick Step) a lui le maillot rose en point de mire. S’il est allé faire les bonifications lors de la 2ème étape, on imagine que ce n’est pas pour rien… Si R.EV parvient à décrocher Filippo Ganna (ITA, INEOS Grenadiers) et Tobias Foss (NOR, Jumbo-Visma) de sa roue, il pourrait prendre le leadership.

Cette 4ème étape se déroulera en deux temps : Les 80 premiers kilomètres assez plats et ensuite, 100 kilomètres accidentés (dont 3 montées répertoriées) jusque Sestola. L’organisateur annonce "six derniers kilomètres très exigeants, avec des pentes à plus de 10% et des pointes à 13-14%". Et cerise sur le gâteau, il y aura même quelques pavés dans le dernier kilomètre !