Giro : Peter Sagan remercie ses équipiers après son succès dans la 10e étape : "'impressionnants"

Peter Sagan a terminé le travail de ses coéquipiers de BORA-hansgrohe dans la 10e étape du Tour d’Italie cycliste, lundi. "Je dois dire merci à chacun d’entre eux", a reconnu le Slovaque.

Le tempo très élevé de la formation allemande dans la zone de collines entre L’Aquila et Foligno a eu raison des sprinters Tim Merlier, Dylan Groenewegen et autre Giacomo Nizzolo. À la fin, Sagan a terminé le travail au sprint face à un peloton épuisé par dix jours de course.

"Ce fut une très bonne journée pour nous", a-t-il lancé après coup. "Je dois dire merci à tous mes coéquipiers. Ils ont fait leur travail de manière impressionnante : à fond dans les deux dernières montées, et c’est ainsi que quelques sprinters ont été distancés. Pas tous, mais à la fin, j’ai gagné, et je suis heureux de cela."

Déjà l’année dernière, Sagan avait remporté la dixième étape du Giro.

Qu’est-ce qui a manqué au triple champion du monde ces derniers jours, malgré trois places dans le top 5 et une victoire d’étape ? "Un peu de chance. Quand Caleb (Ewan, ndlr) a gagné sa deuxième étape, j’étais aussi très bien. J’avais de très bonnes jambes dans la montée, je suis parti de derrière et j’avais beaucoup de vitesse, mais je me suis fait piéger à l’arrivée. Heureusement, je ne suis pas tombé, et je gagne aujourd’hui."

Avec sa victoire, Sagan, 31 ans, reprend le maillot cyclamen de leader du classement aux points que détenait Tim Merlier. Mais que cela devienne désormais un objectif, le septuple vainqueur du classement par points du Tour n’a pas voulu le dire. "Je regarde ça au jour le jour. La 10e étape est terminée, il nous reste encore la moitié du Giro à parcourir. Je ferai de mon mieux."