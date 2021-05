Giro : Passage en Slovénie, final en circuit, promesse de spectacle sur la 15ème étape (LIVE commenté à 12h20)

Après le terrible Zoncolan, petite visite touristique avec une incursion en Slovénie pour cette 15ème étape. Dommage, Primoz Roglic et Tadej Pogacar ne seront pas au départ.

Petite originalité, la fin du parcours se disputera sur un circuit d’une quarantaine de kilomètres, à cheval entre l’Italie et la Slovénie. Sur ce circuit, une montée principale à Gornje Cerovo, mais il faut aussi ajouter toutes les autres difficultés non répertoriées.



Le retour en Italie se fera via une route montante pendant près de 1 km et avec pentes atteignant les 14%. Ensuite, une descente technique. Et enfin, un court passage pavé dans le dernier kilomètre ! Spectacle garanti et occasion rêvée pour les puncheurs.