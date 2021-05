Giro : Nizzolo déboule à Vérone pour mettre fin à sa malédiction sur le Tour d’Italie

Sans surprise c’est au sprint que s’est disputée cette 13e étape du Giro d’Italia vendredi entre Ravenna et Verona pour ponctuer 198 kilomètres complètement plats. Et c’est le champion d’Europe et d’Italie Giacomo Nizzolo qui a enfin pu lever les bras sur son Grand Tour national pour la première fois de sa carrière, lui qui avait collectionné 11 deuxièmes places sur le Giro jusqu’ici. Une belle revanche pour lui qui avait levé les bras sur la dernière étape du Giro 2016 avant d'être déclassé par le jury.

Le sprinteur de l’équipe Qhubeka-Assos a devancé de justesse son compatriote Edoardo Affini qui avait tenté d’anticiper dans les 400 derniers mètres mais qui s’est fait déborder à 15 mètres de la ligne. Peter Sagan a pris la 3e place et conserve son maillot cy-cyclamen alors que Davide Cimolai et Fernando Gaviria complètent le top 5.

Les hommes qui visent le classement général – et leurs équipiers – ont quant à eux pu profité d’une journée paisible, loin de la pluie et des rythmes effrénés qui ont caractérisé la première moitié de ce Giro. Seuls trois hommes ont voulu défier le peloton en prenant l’échappée du jour : Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF) et Samuele Rivi (Eolo Kometa). Les deux premiers en ont profité pour franchir la barre des 600 kilomètres d’échappée dans ce Giro mais n’ont pas pu revendiquer plus. Ils ont été repris à 7km du terme sous l’impulsion des équipes des sprinters.

Samedi, la 14e étape entre Cittadella et le Monte Zoncolan (205 km) marquera le retour des choses sérieuses avec une arrivée au sommet de la terrible ascension frioulane qui s’annonce spectaculaire.

►►► À lire aussi : Pentes abruptes et météo capricieuse : le terrible Zoncolan se dresse en 1er juge de paix