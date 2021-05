Giro : magnifique victoire de Victor Campenaerts au bout d'une longue échappée !

Quelle victoire pour Victor Campenaerts ! Au terme d'une échappée au long cours, le rouleur de Qhubeka-Assos a devancé le Néerlandais Oscar Riesebeek (Alpecin-Felix) dans un sprint sous la pluie.

Le lendemain de la terrible étape au Monte Zoncolan, le peloton se rendait à Gorizia pour cette 15e étape au bout d’une étape idéale pour les fuyards et ne semblait pas effrayer les favoris. Petite originalité, la fin du parcours se disputait sur un circuit d’une quarantaine de kilomètres, à cheval entre l’Italie et la Slovénie. Dans les derniers kilomètres, un petit mont de près de 1 km et avec pentes atteignant les 14% offre une belle perspective de spectacle pour le public, surtout lorsque l’on sait que le dernier kilomètre contient un petit passage pavé.

Après seulement quatre kilomètres, une énorme chute a lieu dans le peloton et doit obliger les organisateurs à neutraliser la course. Font notamment partie des victimes : Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), sixième du classement général mais aussi Natnael Berhane (Cofidis) et Jos Van Emden (Jumbo-Visma). Les trois coureurs ne s’en remettent pas et doivent quitter la course. Ruben Guerreiro (EF Nippo) essaie de continuer mais doit finalement abandonner également.

La direction de la course redonne le départ à 138 kilomètres de l’arrivée. Très vite, l’échappée du jour se forme avec quinze coureurs dont les Belges Dries De Bondt (Alpecin-Felix), Quinten Hermans (Intermarché Wanty-Gobert), Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos) et Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal). Dans le peloton, aucune équipe ne s’intéresse au groupe des fuyards qui compte jusqu’à 12 minutes d’avance. De quoi assurer la victoire à l’un des coureurs devant.

À 31 kilomètres de l’arrivée, Oscar Riesebeek (Alpecin-Felix) est le premier à accélérer suivi par Victor Campenaerts, mais personne ne se fait distancer. À 22 kilomètres de l’arrivée, Victor Campenaerts repart à l’avant, suivi par Oscar Riesebeek et Albert Torres (Movistar). L’Espagnol refuse de collaborer pleinement avec ses deux compagnons puisqu’il possède un coéquipier derrière, ce qui n’empêche pas le trio de prendre de l’avance grâce aux coureurs de Qhubeka-Assos qui endorment la poursuite.

Le trio entame la dernière ascension du Gornje Cerovo (1,7 km à 8,5%) avec une trentaine de secondes d’avance. Dans la montée, Dario Cataldo (Movistar) mais également Quinten Hermans tentent leur chance et font beaucoup de mal aux moins bons grimpeurs du groupe des poursuivants. Le coureur d’Intermarché Wanty-Gobert prend de l’avance, mais les écarts sont dérisoires.

Au sommet, Torres doit laisser quelques mètres à Campenaerts et Riesebeek qui ne se posent pas de question et qui insistent pour creuser l’écart sur l’Espagnol et le groupe des poursuivants, pointé à 26 secondes. La météo s’en mêle alors que le déluge s’abat sur l’ensemble des coureurs. Jusqu’à la dernière petite côte, le duo Campenaerts-Riesebeek perd une dizaine de secondes et ne compte plus que 15 secondes au pied.

Dès le début de l’ascension, Riesebeek veut lâcher Campenaerts mais le rouleur ne se fait pas distancer alors que Torres donne tout derrière pour ramener Cataldo le plus proche possible du duo. Dans la descente, Campenaerts prend quelques mètres d’avance sur Riesebeek mais ne distance pas suffisamment le Néerlandais. Sous la flamme rouge, les deux coureurs se regardent et arrêtent de collaborer. En deuxième position, Riesebeek ne veut plus passer alors que les poursuivants ne sont qu’à une dizaine de secondes. D’abord débordé par Riesebeek, Campenaerts résiste et repasse devant dans les derniers mètres pour s’offrir une magnifique victoire.

Dans le groupe des favoris, personne n’ose tenter sa chance. Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) reste donc bien en rose devant Simon Yates (BikeExchange). Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) profite de l’abandon d’Emanuel Buchmann pour gagner une place et se retrouve désormais septième au classement général à 3'52".