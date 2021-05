Giro : les classements complets après la 20e étape remportée par Caruso

Damiano Caruso s’est imposé en solitaire au sommet de l’Alpe Motta et s’est légèrement rapproché du leader Egan Bernal en reprenant 24 secondes. Mais l’Italien compte toujours un peu moins de deux minutes de retard sur le Colombien alors qu’il ne reste plus que le chrono de clôture. Simon Yates a terminé sixième et même s’il pointe toujours à la troisième place du général, il compte désormais plus de trois minutes de retard.

Le Français Romain Bardet remonte à la cinquième place. Joao Almeida termine, lui, ce Giro en force et est huitième. Après avoir perdu quatre minutes sur la première étape de montagne et avoir dû se mettre au service de Remco Evenepoel, le Portugais est celui qui a pu suivre le plus souvent Bernal lors de cette troisième semaine.