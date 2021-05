Après les routes non goudronnées, c’est un toboggan qui attend le peloton dans l’étape menant à Bagno di Romagna. Les coureurs iront de Siena à Firenze en traversant le Chianti. Ensuite, place aux difficultés : Monte Morello (avec des passages à plus de 15%), Passo della Consuma (6% de moyenne), Passo della Calla (5%) et Passo del Carnaio, avec des rampes atteignant les 14%, avant une descente technique pour rejoindre les 5 derniers km.