Giro : Lefevere n’exclut pas "une bonne surprise" avec Evenepoel, Almeida leader de Deceuninck-Quick Step

Le parcours du Giro a été dévoilé ce mercredi. Avec deux chronos au menu et un tracé qui fait la part belle à la montagne, il convient aux qualités de Remco Evenepoel. Mais, le jeune belge n’endossera pas le costume de leader chez Deceuninck-Quick Step. Patrick Lefevere nous a confié que ce rôle serait dévolu à Joao Almeida, brillant l’an dernier en Italie.



Une manière aussi d’ôter une bonne dose de pression à l’ex-vice champion du monde du chrono qui pour rappel disputera son premier Grand Tour… et sa première course de la saison.

"Sur papier, c’est un parcours qui convient à Remco, mais avec tout ce qui s’est déjà passé depuis le 15 août et cette chute au Tour de Lombardie, on fait preuve d’une grande prudence. On a déjà dû l’arrêter une fois au mois de décembre à cause des douleurs. Pour l’instant, ça va donc je croise les doigts. Pour lui, c’est un peu spécial parce que le Giro constituera sa première compétition… Donc, on verra. Mais quand je dis que le parcours lui convient c’est parce qu’il y a un chrono (la dernière étape à Milan), pas mal de montagne (Monte Zoncolan, Cortina d’Ampezzo ou alpe di Mera notamment). Vous savez, le Giro, c’est toujours un peu un mélange sel-poivre".



La revalidation d’Evenepoel a été moins linéaire que prévu. Remco a repris le vélo le 8 février, pile trois mois avant le départ du Giro. Suffisant pour être au départ, mais plus avec les mêmes ambitions. "On a quelque peu revu notre tactique. Evenepoel ne s’y alignera plus comme favori, je pense que nous allons désigner Almeida comme leader. N’oublions pas que celui-ci, alors qu’il était à peine néo-professionnel, a porté le maillot rose durant 15 jours l’année dernière avant de finir 4e au classement général final. Donc, on misera sur lui. Et tout ce que Remco engrangera sera positif pour le futur. En n’excluant pas, malgré tout, une bonne surprise au classement bien sûr."



Et depuis qu’il est passé pro, Evenepoel a pris la bonne habitude de surprendre les suiveurs et la concurrence.