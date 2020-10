Giro : Le nouveau maillot rose, Jai Hindley prêt à disputer "le chrono de sa vie"

Jai Hindley a endossé le maillot rose de leader du général à l'issue de la 20e étape du Tour d'Italie. Un maillot conquis de justesse: l'Australien de Sunweb et le Britannique d'Ineos Tao Geoghegan Hart, vainqueur de l'étape, figurent dans le même temps à la veille du chrono final à Milan, départagé seulement aux centièmes de seconde. "Ces trois semaines ont été des montagnes russes", a commenté Hindley au micro de la RAI. "Demain, ce sera le chrono de ma vie."

"Je n'ai pas de mot", a expliqué Hindley, qui a détrôné son équipier néerlandais Wilco Kelderman. "Depuis petit, je voulais endosser ce maillot rose. C'est un honneur énorme."

"Ces trois semaines ont été des montagnes russes", a poursuivi Hindley, 2e de l'étape du jour. "Je pense que j'ai l'ai mérité aujourd'hui. On verra demain qui sera le meilleur entre nous deux. Je ferai de mon mieux dans le chrono et on verra comment ça se finira. Demain, ce sera le chrono de ma vie."

Quand il avait 18 ans, Hindley a vécu un an en Italie, où il évoluait au sein de l'équipe Aran Cucine. "Porter ce maillot est un énorme honneur, l'Italie est un des endroits où je préfère aller à vélo. J'adore le pays, les gens, la culture. J'ai couru en Italie, j'ai même de la famille dans les Abruzzes. Endosser le maillot dans ce pays signifie beaucoup."