Giro : le classement complet après la 3ème étape

Taco van der Hoorn (P-B, Intermarché-Wanty-Gobert) a remporté la 3ème étape du Giro à Canale. Il devance de quelques secondes Davide Cimolai (ITA, Israël Start-Up Nation) et Peter Sagan (SVK, BORA-hansgrohe). Filippo Ganna (ITA, INEOS Grenadiers) est toujours leader du classement général et garde donc sa tunique rose. Remco Evenepoel (BEL, Deceuninck-Quick Step) termine au sein du peloton et gagne encore une place au général puisqu’il est maintenant 3ème.