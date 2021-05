Giro : le classement complet après la 2ème étape

Tim Merlier (BEL, Alpecin-Fenix) a remporté au sprint la 2ème étape du Giro à Novara. Il a devancé Giacomo Nizzolo (ITA, Team Qhubeka ASSOS) et Elia Viviani (ITA, Cofidis). Filippo Ganna (ITA, INEOS Grenadiers) conserve son maillot rose de leader.

Pour sa première course en ligne, neuf mois après sa chute, Remco Evenepoel (BEL, Deceuninck-Quick Step) a profité d’une journée plutôt calme pour retrouver sa place et ses marques au cœur du peloton. Plutôt à l’aise, Remco a même été jouer les bonifications à un peu plus de 20 km de l’arrivée. Du coup, il passe de la 7ème à la 4ème place du classement général.