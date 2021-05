Giro : Lafay vainqueur, Evenepoel toujours 2e au général : les classements après la huitième étape

La huitième étape de ce Giro 2021, taillée pour les baroudeurs, a vu la victoire du jeune français Victor Lafay. Le coureur de Cofidis s'est imposé en solitaire devant l'Italien Francesco Gavazzi et l'Allemand Nikias Arndt. Les Belges Kobe Goossens et Victor Campenaerts faisaient partie de l'échappée mais n'ont pu faire mieux que sixième et septième.

Le peloton des favoris s'est neutralisé lors de la dernière ascension et le Hongrois Attari Valter conserve son maillot rose 11 secondes devant Remco Evenepoel. Louis Vervaeke perd lui cinq position et est dixième.

Au départ demain, il y aura deux Belges avec un maillot distinctif. Remco Evenepoel portera par procuration le maillot blanc de meilleur jeune puisque Valter aura le maillot rose de leader sur les épaules. Tim Merlier profite, lui, de l'abandon de Caleb Ewan pour récupérer le maillot de meilleur sprinteur.

