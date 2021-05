Giro : L’étape Sagan, Evenepoel reprend une seconde à Bernal : les classements après la 10e étape

Cette 10e étape du Giro devait ressembler à un long fleuve tranquille et se terminer au sprint, mais Remco Evenepoel en a décidé autrement. Le coureur belge a animé le sprint intermédiaire en allant grappiller une seconde sur le leader Egan Bernal. Du coup, Evenepoel n’est plus qu’à 14 secondes du Colombien.

L’étape s’est finie au sprint et à ce petit jeu-là, c’est Peter Sagan qui s’est imposé. Le Slovaque de 31 ans a devancé le Colombien Fernando Gaviria et Davide Cimolai. Sagan décroche son 3e succès de l’année et son premier dans ce Giro. Le triple champion du monde s’empare du maillot de leader du classement aux points que détenait Tim Merlier.

