Giro : L'étape et le maillot rose pour Bernal, Evenepoel toujours 2e : les classements complets après la 9e étape

Cette neuvième étape du Giro 2021 a été le théâtre d'un changement de leader. En effet, le courageux Attila Valter s'est bien défendu mais termine à une cinquantaine de secondes d'un Egan Bernal survolté qui a littéralement volé dans le dernier kilomètre et demi non-asphalté.

Le Colombien a laissé sur place tous ses adversaires et a avalé les pauvres Bouchard et Bouwman, derniers rescapés de l'échappée pour s'imposer et prendre le maillot rose. Remco Evenepoel a bien géré sa montée et termine à dix seconde du coureur d'INEOS Grenadiers. Au général le Belge reste deuxième et pointe à 15 secondes de Bernal. Louis Vervaeke, surprenant depuis le début du Giro, quitte lui le top 10 et est désormais 14e.

►►► À lire aussi :

> Notre page GIRO

> De l’effroyable chute jusqu’au Giro : Les 9 derniers mois de Remco Evenepoel en 9 dates clés

> Analyse détaillée du parcours de ce 104ème Giro d’Italia