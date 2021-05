Au lendemain de la journée de repos, voici l’une des étapes les plus attendues, si pas la plus attendue ! Spectacle garanti sur les routes de Toscane avec les fameuses routes blanches habituellement empruntées par les Strade Bianche. Au total, il y aura 35 km de routes non asphaltées pour un dénivelé de près de 2.500m.

Egan Bernal (COL, Ineos Grenadiers) était venu se tester et repérer les lieux à l’occasion des Strade Bianche en mars dernier. Une répétition plutôt réussie puisque le Colombien s’était classé 3ème derrière Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe.

La dernière fois que le Giro a visité les routes blanches c’était en 2010. Cadel Evans s’était imposé et Alexandre Vinokourov avait provisoirement pris le maillot rose de leader. Mais cette étape avait surtout fait parler d’elle car elle avait été disputée à la limite du praticable. Des conditions météorologiques dantesques avaient transformé les routes blanches en coulées de boues. Un vrai terrain de cyclo-cross.