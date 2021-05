Giro : Joe Dombrowski remporte la 4e étape, De Marchi endosse le maillot rose, Evenepoel perd 11 secondes

Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) s’est imposé mardi lors de la quatrième étape du tour d’Italie à Sestola. Il devance Alessandro De Marchi (Israël Start-Up Nation) et Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Fainzanè). De Marchi devient le nouveau leader de ce Giro.

Ce mardi, c’était la première étape de moyenne montagne avec une arrivée au sommet à Sestola. Les coureurs sont partis vers 12 heures de Piacenza pour 187 kilomètres de course et. L’échappée matinale est déclenchée par deux Belges, Victor Campenaerts (Team Qhubeka – ASSOS) et Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert). Ils sont rejoints par 23 autres coureurs dont les Belges Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) et Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step). A 65 kilomètres de l’arrivée, Hermans et son équipier Rein Taaramaë et Christopher Juul Jensen (Team BikeExchange). Le Belge lâche prise dans le Montemolino, la deuxième ascension du jour. L’écart avec le peloton grimpe jusqu’à 8 minutes, avant de se stabiliser jusqu’au et de baisser, sous l’impulsion de Deceuninck-Quick Step. Le groupe de poursuivant s’écrème et seuls 13 coureurs, dont Serry et Vervaeke, gardent la minute de retard sur les deux hommes de tête.

A six kilomètres de l’arrivée, les coureurs abordent le Colle Paserino avec des routes étroites et des passages à 14%. Derrière, malgré les minutes qui fondent, le peloton ne reviendra plus. A quatre kilomètres de l’arrivée, les quelques poursuivants de l’échappée matinale reviennent avec notamment Dombrowski qui dépasse tout le monde et en profite pour aller chercher la plus belle victoire de sa carrière. Le premier belge est Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), .

Au classement général, Alessandro De Marchi endosse le maillot rose, Joe Dombrowski profite de sa victoire pour se classer 2e à 22 secondes et le Belge Louis Vervaeke est 3e avec 42secondes de retard. Remco Evenepoel termine 16e de l’étape et redescend à la 8e place au général, avec 1min28 de retard sur le leader.