Giro : Joe Dombrowski content que son attaque a porté ses fruits, le "rêve d’enfant" de De Marchi

Sous la pluie et au forceps, l’Américain Joe Dombrowski (EAU-Team Emirates) a remporté la 4e étape du Tour d’Italie cycliste (WorldTour), mardi, à Sestola, devant l’Italien Alessandro de Marchi (Israël Start Up Nation), nouveau maillot rose.

"C’était une journée difficile", a lâché Dombrowski, qui fêtera ses 30 ans mercredi et qui décroche la plus belle victoire de sa carrière après trois succès au Tour de l’Utah comme unique palmarès. "Je n’étais pas sûr que l’échappée puisse aller au bout, mais quand j’ai vu que nous avions 6-7 minutes d’avance sur le peloton, j’ai commencé à y croire. Dans les derniers kilomètres de la montée, je me sentais bien et j’ai décidé d’attaquer, cela a payé".

Dombrowski a en effet lâché De Marchi sur les pentes les plus dures de la dernière côte, à 5 kilomètres de l’arrivée. Il a franchi la ligne avec 13 secondes d’avance sur l’Italien, lui aussi membre d’une échappée-fleuve de 25 coureurs formée après une quarantaine de kilomètres.

"J’ai commencé à penser au maillot rose il y a deux jours, mais je ne l’ai dit à personne", a avoué de son côté De Marchi, 34 ans. "Aujourd’hui, c’était à celui qui la jouait le mieux. Je savais que cela allait être compliqué dès le départ. Mais avec un peu de chance, je l’ai. Je n’ai pas les mots. Le maillot rose, c’est un rêve d’enfant pour tous les coureurs, surtout pour un Italien."