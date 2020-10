Giro : "je veux gagner", affirme Almeida

Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) occupe la première place du classement général du Giro depuis la troisième étape. Le jeune portugais s'est habitué au maillot rose de leader. A quatre jours de l'arrivée à Milan, il entrevoit la victoire finale. Mais il sait que cela sera difficile.

"L'étape d'aujourd'hui était vraiment difficile avec de longues ascensions. Mais j'avais l'équipe parfaite avec moi. J'ai toujours le maillot rose grâce à eux (mes coéquipiers). Je m'attendais à une attaque de Kelderman. Il a essayé, bravo à lui, mais je me sentais bien. Demain (jeudi) sera une autre journée difficile. Si je peux garder ma condition, je peux obtenir un bon résultat. Je veux gagner."

Avec le deuxième et le troisième du classement Sunweb a tout en main pour tenter de déstabiliser Almeida. Surtout que Wilco Kelderman ne pointe qu'à 17 secondes. "Nous avons une équipe vraiment solide. On a essayé de forcer l'allure pour faire l'écart sur Almeida. Mais la montée n'était pas assez dure et Almeida était fort aussi, donc c'était difficile de tenter quelque chose. La prochaine étape est importante mais chaque jour est important. Ce n'est pas encore terminé pour nous."



Hindley mise sur le Stelvio

"Le plan n'était pas de se préserver, nous voulions tester nos adversaires mais la montée finale n'était pas pentue, c'était facile de rester dans les roues", a analysé Jai Hindley, 3e du général: . "Sur le Stelvio, je ne pense pas que ce sera possible de se cacher. Ce sera plus décisif."