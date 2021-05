Les choses se corsent pour ce deuxième week-end de course ! Entre Foggia et Guardia Sanframondi, le peloton va avaler un dénivelé de 3.500 mètres. Il y aura un long col de 2ème catégorie, le Bocca della Selva (plus de 20 km), dont le sommet est situé à 50 km de l’arrivée. Ensuite une très longue descente qui amènera les coureurs au pied de la dernière difficulté.

Une montée finale courte (3 km) mais assez raide. Insuffisant sans doute pour créer des écarts au classement général, mais les puncheurs se régaleront !