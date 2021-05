Giro, Gianni Vermeersch impatient d'attaquer les routes blanches : "Je rêve de cette étape depuis des semaines"

Après avoir décroché une 5e et une 6e place sur le Tour d'Italie (WorldTour), Gianni Vermeersch en veut plus et pense déjà l'étape de mercredi avec un final sur le parcours des Strade Bianche. "", a reconnu le coureur d'Alpecin-Fenix.

"C'est mon premier grand tour et c'est la première fois que je roule dix jours de suite. Cela se ressent mais je m'attendais à pire. Je me sens encore bien après dix jours, je peux être content", a précisé Vermeersch. "C'est différent du Tirreno-Adriatico qui dure sept jours mais qui est plus intense. Sur le Giro, il y a des étapes où le rythme est moins soutenu. Cela permet de récupérer."

14e des Strade Bianche en mars, le natif de Roulers espère se montrer mercredi sur un tracé qui lui convient. "Le parcours sera cependant totalement différent", a prévenu le coureur d'Alpecin-Fenix. "Il n'y aura que quatre secteurs gravier (contre onze dans les Strade Bianche, ndlr.). Ils sont beaucoup plus longs que sur les Strade Bianche où les côtes sont plus courtes, explosives et vicieuses. Ce n'est pas comparable. Dans l'étape de mercredi, les montées seront plus longues, exigeant de plus longs efforts. Cela me convient moins. Je devrai faire la différence sur les secteurs plus techniques mais c'est difficile à prédire car je ne connais pas les passages plus techniques."

Après le dernier secteur gravier qui prend fin à 8,7 km de l'arrivée, une dernière pente asphaltée de 4,3 km à 6,4% de moyenne attend les coureurs avant une descente de 3 km puis un passage à 3?6% dans les 500 derniers mètres. "Dans un scénario idéal, je débute la dernière ascension avec une belle avance", a souligné Vermeersch. "Si je n'ai pas pris d'avance sur les favoris à 10 kilomètres de l'arrivée, ce sera compliqué pour moi. J'espère que je pourrai partir rapidement avec une échappée pour faire la différence et être dans un bon jour."