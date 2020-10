Giro : Geoghegan Hart s'impose au sommet, Almeida conserve tout juste son maillot rose

Tao Geoghegan Hart s’est imposé dans cette quinzième étape du Tour d’Italie. Vainqueur en haut de la dernière ascension, le Britannique a semblé plus fort que l’ensemble de la concurrence du jour. Almeida conserve son maillot rose pour 15 secondes.

A la veille de la journée de repos, les coureurs du Giro retrouvaient la montagne pour cette 15e étape entre la base aérienne de Rivolto et Piancavallo. Au programme, 185km, deux cols de 2e catégorie et une arrivée au somment d’un col de 1e catégorie. Avec une pente moyenne de 9% sur les 10km de montée et une pointe à 14%, la montée finale promet des étincelles entre les favoris.

►►► À lire aussi : Van der Poel règle van Aert et empoche un Tour des Flandres incroyable !

Comme prévu, le maillot rose Joao Almeida a perdu du terrain dans les derniers kilomètres de Piancavallo. Wilco Kelderman, Jai Hindley et Geoghegan Hart ont réussi à creuser un gros écart dans les pentes les plus ardues de la dernière ascension. Geoghegan Hart s’impose au final face aux deux coureurs Sunweb alors que Kerlderman n’a pas réussi à concurrencer le Britannique durant le sprint. Joao Almeida, qu’on a vu tirer la langue dans les derniers mètres, conserve in extremis son maillot rose de leader. Geoghegan Hart continue l’excellente série d’Ineos-Grenadiers sur ce tour transalpin puisqu’il s’agit déjà du cinquième succès de la formation, après ceux de Narvaez et de Ganna. Vincenzo Nibali et Domenico Pozzovivo sont les perdants du jour : ils n’ont pas réussi à accrocher les premiers groupes et concèdent du terrain au classement général. Le Requin de Messine est 7e à 3:29, Pozzovivo 8e à 3:50 du leader.