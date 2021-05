Le champion français ne possède que 18 secondes de retard au deuxième pointage intermédiaire et peut donc y croire au vu du temps perdu par l’Italien dans les derniers hectomètres. À 500 mètres de la ligne d’arrivée, alors que la première place semble se jouer pour une poignée de secondes, Cavagna rate complètement un virage et fonce dans la barrière. Il se relève assez rapidement mais perd un temps précieux et termine à douze secondes du rouleur italien. Sans cette chute, difficile de dire qui aurait émergé.

Le champion de la discipline, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) est l’un des premiers à s’élancer et établit directement un chrono de référence, malgré des ennuis mécaniques. Longtemps gêné pour une raison obscure, le coureur italien a même décidé de changer de vélo, à un kilomètre de la ligne d’arrivée à cause d’une crevaison de la roue arrière. Cet imprévu donne de l’espoir à ses principaux concurrents, Rémi Cavagna (Deuceuninck-Quick Step) en tête.

Et c’est encore Filippo Ganna qui s’impose dans un contre-la-montre, sur cette dernière étape du Giro. Victime d’un ennui mécanique en fin de chrono, l’Italien est longtemps resté sous la menace de Rémi Cavagna, mais une chute du Français dans le dernier kilomètre a sauvé le rouleur d’Ineos-Grenadiers. Jamais inquiété, Egan Bernal remporte son premier Giro devant Damiano Caruso et Simon Yates.

Filippo Ganna n’est plus inquiété et s’impose donc devant Rémi Cavagna et Edoardo Affini (Jumbo Visma). L’Italien remporte ainsi sa deuxième étape sur ce Giro après le contre-la-montre inaugural. Auteur d’une belle performance, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) n’a jamais été en danger et ne perd qu’une vingtaine de secondes sur Damiano Caruso (Bahrain Victorious).

Malgré le temps repris sur Egan Bernal, Damiano Caruso n’a pas pu rattraper le grimpeur colombien qui remporte son premier Tour d’Italie après avoir triomphé sur le Tour de France en 2019. Pour Caruso, cette deuxième place est une consécration puisqu’il n’avait jamais fait mieux qu’une huitième place lors d’un grand tour. Vainqueur de la Vuelta en 2018, Simon Yates (BikeExchange) complète le podium, son premier en Italie. Seul changement important au classement général, Romain Bardet (Team DSM) quitte le top 5 et perd deux places, au profit de Daniel Felipe Martínez (Ineos-Grenadiers) et João Almeida (Deceuninck-Quick Step).

Dans les autres classements, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) remporte son premier classement par points en Italie, après avoir obtenu sept maillots verts au Tour de France, un record. De son côté, Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) remporte le classement de la montagne après avoir glané le maillot de meilleur grimpeur sur la Vuelta. Egan Bernal combine, lui, le maillot rose avec le maillot de meilleur jeune.