Giro : Ganna écrase le chrono du prologue, Campenaerts chute, Lopez abandonne

Sans aucune discussion possible, le récent champion du monde du chrono Filippo Ganna s’est adjugé le prologue, traditionnel prélude, du 103e Giro et s’empare du premier maillot rose par la même occasion.

L’Italien a bouclé le parcours en 15m24 soit avec 22(!) secondes d’avance sur son plus proche poursuivant, le jeune Joao Almeida. On notera au passage que Ganna a roulé à une moyenne ahurissante de 58 km/h sur ce tracé de 15 kilomètres entre Monreale et Palerme.

Autre grand gagnant du jour, Geraint Thomas, bien en jambes, qui finit 4e à 23 secondes de Ganna, et qui fait la très bonne opération parmi les favoris au maillot rose.

Parmi les perdants de cette journée d'ouverture, on pointera Victor Campenaerts, le Belge, favori ce samedi, mais qui a perdu toutes ses illusions de victoire en tombant en début de course. Les autres malheureux du jour se nomment Miguel Angel Lopez, qui a lourdement chuté et dû abandonner, et Vincenzo Nibali (68e) Jakob Fuglsang (93e), et Steven Kruijswijk (94e), qui ont perdu énormément de temps, notamment plus d'une minute par rapport à Geraint Thomas.

