Giro : Ganna craint pour son maillot rose, "Evenepoel a des jambes fantastiques, chapeau à lui"

Tim Merlier "très heureux et très fier" de sa première victoire en Grand Tour - Cyclisme - Giro... Tim Merlier a décroché dimanche le premier succès de sa carrière dans un Grand Tour, et ce pour sa première participation, en remportant la deuxième étape du Tour d'Italie à Novara. Le coureur d'Alpecin-Fenix s'est dit "très heureux et très fier" de ce succès dans l'interview flash d'après-course.