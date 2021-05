Giro : Fernando Gaviria finit 5e de l’étape au sprint, mais sans selle

La 13e étape du Giro s’est terminée sans surprise au sprint. Et à ce petit jeu-là, c’est Giacomo Nizzolo qui a été le plus rapide. Mais Fernando Gaviria, qui a terminé 5e, aurait pu sans doute prétendre à mieux.

Moment improbable sur la 13e étape du Giro. Outsider pour la victoire Fernando Gaviria s’est rendu compte qu’il n’avait plus de selle juste avant de démarrer son sprint final. Difficile donc pour le coureur de prétendre à la victoire. Il a pourtant été le premier à lancer son sprint, mais il a été rapidement dépassé. On comprend mieux pourquoi. Il termine 5e et voit Giacomo Nizzolo remporter l’étape.

Demain, place aux grimpeurs. Le début de l’étape sera tranquille mais va se durcir à partir du kilomètre 133 et de l’ascension du Forcella di Monte Rest. Mais ce sont surtout la montée finale et l’arrivée en altitude qui seront cruciales avec une arrivée sur le Monte Zoncolan sur 14 kilomètres à 8,5% de pente moyenne, 13% dans les trois derniers km.