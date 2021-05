Giro : Evenepoel réaliste après une terrible journée : "mon objectif est d'aller au bout"

Remco Evenepoel a craqué dans la 17e étape du Tour d'Italie (WorldTour) lundi. Le jeune coureur de Deceuninck-Quick Step a perdu près de 24 minutes sur le maillot rose Egan Bernal, vainqueur à Cortina d'Ampezzo, et pointe désormais à la 19e place au général. "Nous savions que cela allait se passer", a réagi Evenepoel après la course.

"Je n'avais pas d'attente pour moi-même", a précisé Evenepoel à chaud après la course. "C'est toujours vous (la presse, ndlr.) qui étiez en train de rêver. Nous savions que cela allait arriver. Ce n'est pas une honte. Je me suis seulement entraîné pendant deux mois. Je ne pense pas que quelqu'un qui s'entraîne pendant deux mois peut s'attendre à être au top pendant trois semaines."

'Mon corps n'est pas prêt. J'ai besoin de plus de temps pour m'habituer à ce temps, à toutes ces courses. Je ne suis pas encore en état pour courir trois semaines au plus haut niveau", a ajouté Evenepoel. "Je me sens de moins en moins bien chaque jour et aujourd'hui, c'est le jour où cela devait arriver. Nous savions que cela pouvait arriver même si on ne l'espérait pas. Le tempo était trop élevé lors de l'ascension. L'équipe a continué à me soutenir, ce qui est toujours agréable. Cela fait partie du processus. Rester calme, tout analyser, apprendre pour l'année prochaine, et tirer le meilleur parti de la dernière semaine."

Le natif de Schepdaal ne pense cependant pas à un abandon pour son premier grand tour. "Je vais profiter du jour de repos mardi. Mon objectif est de terminer le Giro. Tant que je sens que je peux continuer, je n'abandonnerai pas. Mon plus gros objectif est de bien terminer ce Giro et cela ne marche que vous allez au-delà de vos limites. Je vais essayer de me placer dans une échappée comme je suis distancé au général. Cela dépendra évidemment de mon état. Nous avons aussi Joao Almeida qui peut encore finir dans le top 10. Il a énormément travaillé pour moi et je vais reprendre ce rôle."