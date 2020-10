La 9e étape du Tour d’Italie 2020, une étape de 207 kilomètres relie San Salvo et Roccaraso.

Et ça va grimper. La première semaine du Giro va se conclure par une balade dans les Apennins. Avec plus de 4000 mètres de dénivelé à avaler et quatre cols à affronter, personne ne pourra se cacher. Surtout que lundi, le peloton pourra profiter d’un jour de repos au lendemain de cette neuvième étape.

On se souvient que le Roccaraso avait couronné en 2016 un certain Tim Wellens. Si l’ascension n’est pas si compliquée que ça, il faudra être attentif aux deux derniers kilomètres avec des passages à 12% dans les deux derniers kilomètres.