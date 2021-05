Giro : Egan Bernal n’envisage pas de combiner Giro et Tour et hésite encore pour les JO

Leader de son premier Tour d’Italie, Egan Bernal n’envisage pas de doubler Giro et Tour de France cette année, comme le laisse entendre une rumeur au sein du peloton.

En raison des jeux Olympiques de Tokyo, le Tour débutera une semaine plus tôt que d’habitude cette année, avec un grand départ fixé au 26 juin. Soit moins d’un mois après la fin du Giro, qui se termine dimanche. Même si le Tour ne figure pas à son programme, une rumeur envoyait tout de même le Colombien sur les routes de l’hexagone cet été, ce que le coureur d’Ineos Grenadiers a démenti mardi lors du second jour de repos du Giro. "Je n’y pense pas du tout", déclare Egan Bernal. "Le Giro est une course exigeante, le Tour aussi. Nous avons une bonne équipe pour le Tour, qui est déjà en pleine préparation. Je pense d’abord au Giro, on verra ensuite quel sera mon programme pour la seconde moitié de la saison mais le Tour n’en fait pas partie".

Bernal a par contre prévu de disputer la Vuelta, du 14 août au 5 septembre, mais il ne sait pas encore s’il ira aux Jeux de Tokyo. "La course en ligne des JO est très difficile et c’est un long voyage. J’irai à la Vuelta et je ne sais pas si les Jeux constitueront la meilleure préparation. J’ai encore des problèmes de dos et je ne veux pas fatiguer mon corps. Je vais d’abord voir comment je récupère après le Giro, et on verra pour la suite".

Avec sa démonstration lundi dans les Dolomites, Egan Bernal a tenu à montrer qu’il était "de retour". "J’ai connu une période difficile, je ne savais pas trop à quoi m’attendre ici. L’année dernière, j’ai abandonné au Tour, j’ai souffert et j’ai douté, je me demandais si je retrouverais mon ancien niveau. C’était une période compliquée, tant physiquement que mentalement. Au Giro, je voulais d’abord montrer que je pouvais retrouver mon niveau d’avant. J’aurais déjà été content avec un podium, mais là, j’ai gagné deux étapes et j’ai le maillot rose, c’est très spécial. J’en suis très fier et je tiens à ramener ce maillot rose à la maison".

Au général, Bernal compte actuellement 2 : 24 d’avance sur Damiano Caruso et 3 : 40 sur Hugh Carthy. Suffisant avant le contre-la-montre final de dimanche ? "J’ai près de 2 : 30 d’avance, cela me paraît suffisant", avance le leader d’Ineso Grenadiers. "Je ne suis pas un spécialiste du chrono mais si tout se passe comme maintenant dans les jours qui viennent et que je peux bien récupérer après la course, je pense que cet avantage sera suffisant".