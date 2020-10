100% Sport - Bagarre au sommet sur le Giro, le Real empoche le Clasico - 24/10/2020 Dans 100% Sport aujourd'hui: c'est pour quelques centièmes que l'Australien Jai Hindley endosse le maillot rose, la bagarre est somptueuse et le suspens total avant le dernier chrono de demain. A la Vuelta, c'est Tim Wellens qui empoche l'étape On vous parle aussi de la nouvelle pole position d'Hamilton en F1 et de la victoire importante du Real Madrid sur la pelouse du Barça.