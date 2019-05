Giro : De nombreuses difficultés au programme de la 17ème étape (LIVE commenté 12h30)

Ce mercredi, les rescapés du Giro, qui pour certains ont franchi la ligne en claquant des dents de l'étape reine mardi, atteindront le point le plus septentrional de la course à l'arrivée de la 17ème étape, longue de 181 kilomètres entre Comezzaddura et Anterselva.

Le parcours, très rarement plat, évite toutefois la haute montagne et se conclut par une montée de 5,5 kilomètres (à 6,9%) jusqu'au stade de biathlon de la station, à proximité de la frontière autrichienne.

Une nouvelle fois, Vincenzo Nibali a mis mardi le feu à un Giro hivernal et a provoqué la perte du Slovène Primoz Roglic, à défaut de distancer l'Equatorien Richard Carapaz toujours en rose après la 16ème étape à Ponte di Legno.

Désormais deuxième du Giro, Vincenzo Nibali reste toutefois à 1'47'' de Richard Carapaz, qui a tenu le choc dans le Mortirolo, l'un des cols les plus redoutés de la péninsule. Sur son attaque, le Sicilien a pris une poignée de secondes à Richard Carapaz, moins saignant apparemment qu'à la fin de la semaine passée, mais toujours efficace.