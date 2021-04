Giro : Dan Martin sera le leader d'Israel Start-Up Nation

L'Irlandais Dan Martin emmènera la sélection d'Israel Start-Up Nation au Tour d'Italie. Il s'agira de sa première participation au Giro depuis 2014. Il avait alors dû abandonner dès la première étape, un contre-la-montre par équipes à Belfast, après une chute.

"C'est comme une affaire inachevée, je pense que tout le monde connaît l'histoire", a expliqué Martin sur le site de son équipe. "J'étais arrivé au départ à Belfast dans une excellente forme et j'ai chuté à mi-parcours lors du contre-la-montre par équipes de la première étape. C'était difficile pour moi de regarder la course cette année-là, mais j'ai toujours été un grand fan du Giro. Après l'avoir terminé en 2010, il n'a tout simplement jamais correspondu à mes objectifs ou aux ambitions de l'équipe depuis que je participe aux classiques ardennaises et au Tour de France."

Le manager de l'équipe Kjel Carlstrom estime que le Giro, avec six arrivées au sommet, convient aux qualités de Martin, 34 ans. "Il sera très intéressant de voir comment les choses vont se passer, car il y a certainement de nombreux prétendants." Le 104e Giro commence le 8 mai de Sicile.

Chris Froome de son côté a axé sa saison sur le Tour de France, en faisant son "grand objectif". Le Britannique semble encore loin de sa forme d'antan, puisqu'il avait paru fort à la traîne lors du récent Tour de Catalogne.