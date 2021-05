Giro : Cette étape des Strade Bianche qui peut vous faire perdre le Tour d’Italie…

Au lendemain de la première journée de repos, les coureurs n’ont pas le droit à l’erreur. 162 km entre Perugia et Montalcino, avec un final en mode 'classique'. Sur les 70 derniers kilomètres de l’étape, le peloton empruntera les célèbres Strade Bianche de Toscane. Ces routes blanches faites de graviers et de poussières qui ne cessent de monter et descendre. Plus de 2.500 mètres de dénivelé, des passages très raides à 16%, des descentes sinueuses. Soyons clairs, le danger est partout et le terrain de jeu proposé peut, et doit, permettre de 'faire la course' comme on aime le dire dans le milieu cycliste.

Mercredi 19 mai, 11ème étape du Giro , certainement l’un des points clés de ce Tour d’Italie. Et peut-être même "LE" temps fort de cette course au 'maglia rosa'.

Le vélo possède, comme le football, certaines phrases toutes faites. On ne parle pas ici de "match par match", "le plus important ce sont les 3 points", etc. Mais plutôt de "ce sont les coureurs qui font la course", "on verra jour par jour", ou encore "vous ne pouvez pas gagner la course ici, mais vous pouvez la perdre".

Arrêtons-nous sur cette dernière formule, souvent utilisée, mais qui prend tout son sens aujourd’hui sur le Giro. Sur les magnifiques chemins de Toscane, les coureurs du classement général ne vont plus se lancer dans des escarmouches pour des bonifications et une, deux ou trois micros secondes. L’idée est cette fois d’aller à la riflette, provoquer des mouvements de course, creuser des écarts, mettre la pression sur son ou ses adversaire(s), voire le ou les pousser à la faute. La moindre crevaison ou la moindre chute sur ces routes non asphaltées se paiera cash au niveau du chrono, voilà pourquoi il y a plus à perdre.